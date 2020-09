“Fontana assassino”, nuovi striscioni contro il governatore

Nuovi striscioni contro il governatore lombardo. I militanti del partito Carc hanno affisso un manifesto, già comparso durante le manifestazioni dei mesi scorsi, con il presidente della Regione Attilio Fontana rappresentato come una statua da abbattere e la scritta ‘Fontana assassino’ in via Filzi, a pochi passi dall’ingresso del Pirellone. I Carc stanno organizzando un presidio davanti alla sede del consiglio regionale nel giorno in cui in aula va al voto la mozione di sfiducia nei confronti del governatore, presentata dalle opposizioni. Come nei mesi scorsi, quando i Carc ‘firmarono’ un murale con la scritta ‘Fontana assassino’, contestano la gestione sanitaria dell’emergenza Covid da parte della Regione e chiedono il commissariamento. Una richiesta rappresentata anche su un altro striscione, appeso davanti all’ingresso di via Filzi, con scritto “Commissariamento popolare. Cacciamo dalla Regione i servi di Confindustria”.