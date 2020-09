“Milano città aperta” nelle foto di Elena Galimberti

Da oggi a sabato 18 settembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ospita “Milano Città Aperta”, mostra monografica che la fotografa Elena Galimberti dedica alla città di Milano.

Un percorso fotografico a volo d’uccello per osservare Milano da un punto di vista inusuale e privilegiato. Le foto di Elena Galimberti guidano l’osservatore in una visione che stacca dal piano di percezione orizzontale della città, per ammirarne gli elementi svettanti che come dei “segna-mappa” ne scandiscono l’estensione. Man mano che lo sguardo scende sulla città e si abbassa addentrandosi nel tessuto urbano, emergono spazi di vita trasformati, dalle strade ai più nascosti cortili. Istanti di quotidianità sospesa costellata di piccoli momenti di meditazione silenziosa e di rispettosa bellezza, nonostante le difficoltà di questi tempi complessi e provati dalla pandemia. Istanti dove la città ci chiama e richiama ad un tempo di attenzione e relazione con luoghi e persone di cui imparare a prenderci cura attraverso uno sguardo rinnovato.

Dopo aver lavorato come architetto paesaggista per diversi anni in Portogallo, Elena Galimberti trasforma la propria passione per la fotografia in lavoro. I suoi scatti rivelano una visione d’impronta architettonica, ma attenta all’evoluzione sociale e alla vitalità degli spazi urbani. Una ricerca della vita quotidiana della città fatta di luci e ombre che rendono concreta la materia e aprono al contempo lo sguardo a una dimensione più intima, volta all’umanità che anima e rende viva Milano.La mostra Milano Città Aperta rientra nell’ambito della Milano ArtWeek, la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea promossa dal Comune di Milano dal 7 al 13 settembre.

INFO E BIGLIETTI:

Mostra + Museo, biglietto unico con accesso da Via San Vittore 21

Solo Mostra, ingresso gratuito con accesso da Via Olona 6

Non è necessaria la prenotazione

www.museoscienza.org