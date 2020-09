Caso Sabrina Beccalli, a Crema è arrivato il generale Garofano

«Martedì sapremo di che tipo di ossa si tratti, attraverso le operazioni peritali. Ogni circostanza va valutata alla luce di elementi oggettivi e ha bisogno di approfondimenti». Il generale in congedo Luciano Garofano, ex ufficiale dei Ris, è arrivato ieri a Crema in qualità di consulente tecnico, incarico affidatogli dall’avvocato Antonio Andronico, il legale che assiste la famiglia di Sabrina Beccalli. Per la scomparsa della 39enne, avvenuta a ferragosto, è in carcere l’amico Alessandro Pasini. L’uomo sostiene che i resti della donna siano quelle ossa trovate sulla Panda trovata bruciata. Resti che due veterinari hanno attribuito ad un cane. «Ogni dichiarazione va verificata alla luce degli elementi emersi», si è limitato a commentare il consulente Garofano, che ha ripercorso il tragitto compiuto dalla Panda. Martedì inizieranno le “operazioni peritali” all’istituto di medicina legale dell’Università di Milano.