Movida, sabato sera di controlli sulla M2

La Polizia di Stato sabato a Milano ha svolto dei servizi straordinari di controllo nei pressi della Stazione Metropolitana “MM2 Garibaldi” finalizzati alla prevenzione dei reati e per contrastare atti di vandalismo segnalati presso quella linea ad opera di giovanissimi in transito.

I poliziotti, con le unità Cinofile, hannoe ffettuato i controlli a persone e gruppi di giovani provenienti da Gessate e zone limitrofe per trascorrere la serata nei luoghi della movida. Gli agenti hanno controllato e identificato 261 persone, di cui 25 risultate avere precedenti di polizia, hanno rinvenuto un grinder per la triturazione di stupefacente e sequestrato un coltello a serramanico. Durante il controllo straordinario, i poliziotti hanno indagato in stato di libertà 4 ragazzi minorenni per possesso di arma da taglio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di 2 coltelli, martelletti frangi-vetro e 9.3 grammi circa di marijuana suddivisa in varie dosi. Agli stessi sono state anche sequestrate 6 bottiglie di superalcolici.Sempre nel corso dello stesso servizio, un ragazzo minore italiano è stato indagato in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale mentre un altro minore straniero è stato indagato in stato di libertà per possesso di arma da sparo perché girava con una pistola tipo softair riproduzione di una Glock e priva di tappo rosso. Infine, gli agenti hanno contestato 10 violazioni amministrative per mancato uso della mascherina mentre il personale ATM ha contestato 114 violazioni amministrative per mancati titoli di viaggio.