MilanoCovidFree, dalle aziende test gratuiti per il rientro al lavoro

#MilanoCovidFree. Le imprese fanno squadra e offrono ai dipendenti test gratuiti per il coronavirus, al loro rientro al lavoro. L’iniziativa è di un gruppo di imprenditori milanesi guidato da Nuvolab, società che si occupa di startup e consulenza per l’innovazione.

C’è anche un sito, www.milanocovidfree.org, che pubblicizza le adesioni delle aziende che si impegnano a offrire i test (sia sierologici che tamponi naso-faringei) ai propri dipendenti. Il sito segnala tutti i centri medici che propongono pacchetti di test per Covid-19 per le aziende. Larete di Milano Covid Free ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e il contenumento del virus, promuovendo tra l’altro l’App Immuni.