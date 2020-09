Campionato, posticipata la prima gara di Inter e Atalanta

Sarà posticipata la prima gara di campionato di Inter e Atalanta. La decisione è stata presa dal Consiglio di Lega di Serie A, in via del tutto eccezionale e in virtù del fatto che le due squadre hanno chiuso la stagione 2019-2020 per ultime rispetto a tutte le altre.

Il Consiglio di Lega ha ritenuto fondate le richieste presentate dalle due società. L’Inter ha chiuso la stagione 2019-2020 il 21 agosto con la finale di Europa League contro il Siviglia, mentre l’Atalanta il 12 agosto con la partita di Champions contro il Psg. Domani, mercoledì 2 settembre, saranno svelati i calendari del campionato di serie A 2020-2021.