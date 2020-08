Danni in alcune zone di Milano, nella notte, per i forti temporali che si sono abbattuti sulla città. Cartelloni divelti, alberi caduti e perfino un tetto scoperchiato: quello della rsa di via Arsia, Pastor Angelicus. Particolarmente intense le piogge nella zona nord ovest di Milano e nel quartiere Quarto Oggiaro. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse situazioni, anche per liberare le strade da alberi e rami. (MiaNews)