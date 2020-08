Parco Tittoni, dalla Grecia a Giorgio Canali

Prosegue il programma di Parco Tittoni a Desio, il festival musicale e culturale della Brianza giunto alla sua nona edizione, che propone fino a domenica 13 settembre un ricco calendario di performance e musica dal vivo, incontri e cinema all’aperto, nel contesto del parco della settecentesca Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio.

Ecco gli eventi dei prossimi giorni:

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto

S’agapò: cucina greca

> Orari: apertura dalle 19.30 alle 2 (domenica fino all’1)

> Ingresso gratuito

Le atmosfere della terra di Zorba tra Pyta Gyros, Moussaka, Ouzo e musica tradizionale. Un assaggio di Cicladi nel verde di Parco Tittoni.

Venerdì 21 agosto

Poetry Slam

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2; esibizione dalle 20

Ingresso gratuito

Una serata all’insegna della poesia e dello stupore, con versi acrobatici e rime melodiche. Poeti in gara sono Ruscio Cent’anni e Marek Sigis, presenta Davide Passoni. Evento organizzato in collaborazione con SLAMFactory, Poetry Slam It e Poetry Slam Lombardia, valido per il campionato LIPS.

Sabato 22 agosto

Trap night – Playlist

Orari: apertura dalle 19.30 alle 2

Ingresso gratuito

Parco Tittoni ha selezionato per voi le migliori hits TRAP per un sabato al gusto di autotune in cassa sincopata.

Domenica 23 agosto

Il raduno dei chitarristi da spiaggia

Orari: apertura dalle 19.30 all’1

Ingresso gratuito

Ritorna il ritrovo spontaneo degli instancabili animatori delle notti estive. Porta la tua chitarra, la stuoia o il materassino e unisciti al più grande raduno sulla “spiaggia” di Parco Tittoni



Martedì 25 agosto

Giorgio Canali + I Tristi feat. Plastica

Orari: apertura dalle 19.30 all’1. Inizio concerto ore 21

Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it; 12 euro in loco.

Torna sul palco di Parco Tittoni Giorgio Canali, chitarrista, cantautore e produttore discografico di riferimento del rock d’autore italiano, con uno spettacolo che ripercorre i pezzi più celebri della sua carriera da solista.

In apertura i Tristi, progetto dalle sonorità indie-pop e dalle atmosfere malinconiche, con una versione dei loro pezzi riletta insieme alla dj e musicista Plastica, alias Matilde Ferrari.

Parco Tittoni è un progetto di Mondovisione Onlus e Arci Tambourine, realizzato con il patrocinio del Comune di Desio.

