“Arturo racconta Brachetti” questa sera, giovedì 20 agosto, al Castello Sforzesco di Milano: l’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, la donna ignifuga, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico.

L’incontro sarà presentato da Stefano Gallarini, regista e conduttore radiofonico e televisivo, da sempre grande appassionato d’illusionismo.

Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora.

Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato attraverso la storia del varietà, del teatro, delle arti circensi, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici…

“Arturo racconta Brachetti” vuole essere un incontro con il pubblico, una chiacchierata informale per scoprire il lato nascosto dell’artista, in attesa del one man show “SOLO” che sarà in scena a Milano al Teatro Arcimboldi dal 30 dicembre 2020.

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente the Legend of quick change, il grande Maestro del trasformismo internazionale. Il Guinness Book of Records lo annovera come il più veloce trasformista del mondo. Inoltre è un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà.

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (FR) e il Laurence Olivier Award (UK). Nel 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo nomina Commendatore con un decreto motu proprio.

Tra i suoi libri: Le ombre cinesi (Priuli&Verlucca 2005); Uno, Arturo, centomila. Vita, magie e salti mortali dell’uomo dai mille volti (Rizzoli, 2007); Tanto per cambiare (Baldini&Castoldi 2015).

Il suo nuovo one man show SOLO, tra gli spettacoli più applauditi delle ultime stagioni, riprenderà il tour internazionale in autunno.

ARTURO racconta BRACHETTI

Estate Sforzesca 2020

Castello Sforzesco – Cortile delle Armi

Piazza Castello, 1, 20121, Milano (MI)

Data e ora spettacolo:

Giovedì 20 agosto 2020 ore 21.00

Prevendita Biglietti:

I biglietti sono disponibili su

⦁ MailTicket – ⦁ www.mailticket.it Tel.⦁ 02.80.88.80.63⦁ mail: info@mailticket.it

⦁ Ticketone – in rete e in tutti i punti vendita – ⦁ www.ticketone.it

Prezzi biglietti:

INTERO:

– Prima Platea e Platea media Corridoio: € 20,00 + 3€ prev

– Seconda Platea: 16€ + 2,50€ prev

RIDOTTO:

– Prima Platea e Platea media Corridoio: € 16,00 + 2,50€ prev

– Seconda Platea: 13€ + 2 € prev

Il biglietto ridotto è disponibile per anziani over 65 e bambini under 12