Atalanta, Champions, sogno spezzato al 93′

Si spezza nei minuti di recupero il sogno dell’Atalanta di approdare alle semifinali di Champions League: nei quarti, ieri sera a Lisbona, il Paris Saint Germain ha vinto 2-1 eliminando la formazione di Gasperini. I bergamaschi, in vantaggio fino al ’90 grazie alla rete di Pasalic nel primo tempo, sono stati raggiunti e superati nel recupero dal Psg. In

tre minuti i francesi di Neymar sono passati dal baratro dell’eliminazione alla semifinale di Champions con l’uno-due firmato da Marquinhos e Choupo-Moting, che era subentrato ad

Icardi nel finale. “C’è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini, mancava pochissimo. Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa. La soddisfazione rimane per l’esperienza, una Champions in crescendo. Sembrava fatta, nonostante le difficoltà. Dispiace perché eravamo proprio vicini, però noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. I ragazzi hanno dato veramente tutto, devo solo dire grazie ai miei ragazzi”: così ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta l’eliminazione dalla Champions League.