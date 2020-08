Valmalenco, travolti dal fango: tre morti e un ferito grave

Terribile tragedia in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Uno smottamento, provocato da un violento temporale, ha trascinato nel torrente sottostante un’auto con a bordo una famiglia: sono morti mamma, papà e una bimba mentre il fratellino di 5 anni è stato portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso. È successo a Chiareggio, in provincia di Sondrio, una frazione in quota di Chiesa Valmalenco. Non è ancora chiaro se il fiume di fango abbia travolto altre persone. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre di soccorso.