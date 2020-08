Una settimana dopo l’individuazione del paziente uno a Codogno (il 28 febbraio) il Comitato Tecnico Scientifico suggerisce misure più restrittive per le regioni dove il Coronavirus si stava diffondendo. In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto c’è una “situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate, opportunamente riviste”. Viene suggerita la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate “di carattere non ordinario e di eventi in luogo pubblico e privato”, di eventi e competizioni sportive di ogni ordine. Si parla di chiusura di scuole e università, il mantenimento dell’obbligo di chiusura per musei e per tutti i luoghi culturali. Sul fronte delle attività commerciali il Cts consigliava la “soppressione dell’obbligo di chiusura”, ma solo a condizione “dell’adozione di misure organizzative che consentano la fruizione nel rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone”. verbale-CTS-n-12-del-28-02-2020