Evade le tasse, sequestrato 1milione a imprenditore edili comasco

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno sequestrato beni per un valore di quasi 1 milione di euro per frode fiscale . Il sequestro è stato eseguito nei confronti di un professionista comasco, operante nel settore edile, che, tra il 2015 ed il 2020, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte dovute, pur in presenza di rilevanti parcelle incassate. Oltre alla sistematica evasione fiscale il professionista si era anche adoperato per evitare che l’Erario potesse individuare il proprio patrimonio, provvedendo ad intestare ogni risorsa finanziaria ai propri congiunti e veicolando gli introiti dell’attività professionale su conti correnti intestati a terzi.

Il professionista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como

per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed è stata richiesta ed ottenuta l’emissione di un provvedimento di sequestro delle disponibilità finanziarie e patrimoniali per un valore di quasi 1 milione di euro, pari all’ammontare del valore dei beni sottratti alla garanzia erariale.