Un uomo, di circa 35 anni, e di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato ferito all’addome, probabilmente da un colpo d’arma da taglio, a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele, nel Milanese. E’ successo la scorsa notte intorno alle 3 e 30. Il ferito è stato portato in ospedale dai soccorritori del 118 e operato. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di San Donato.