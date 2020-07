Incendio in un appartamento a Brugherio, 2 feriti

Due feriti a Brugherio, in Brianza, per un incendio scoppiato ieri sera in un appartamento, al primo piano di una palazzina. Uno dei due feriti è un’anziana di 88 anni , l’altro è l’inquilino del piano di sopra. Entrambi sono stati salvati dai carabinieri. I militari hanno fatto una “scala umana” e sono riusciti a raggiungere l’anziana sul balcone al primo piano, dove si era rifugiata. La donna, portata al San Gerardo in codice giallo, ha riportato una lieve intossicazione, senza prognosi. L’inquilino del piano di sopra ha riportato delle ustioni alle braccia ed è sotto osservazione (non è in pericolo di vita). Alcuni carabinieri sono stati poi accompagnati in ospedale, a loro volta per sospetta intossicazione, e dimessi senza conseguenze. L’incendio è stato provocato da un cortocircuito dell’impianto di climatizzazione: è stato domato dai vigili del fuoco di Monza, intervenuti poco dopo l’allarme. L’abitazione al primo piano da cui sono partite le fiamme è stata dichiarata temporaneamente inagibile.