Accoltellò il coinquilino, fermato un 24enne egiziano

Ieri sera la Polizia di Stato ha eseguito a Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un egiziano di 24 anni, A.H.A.M., per il tentato omicidio di un connazionale. L’ordinanza emessa dalla Procura a seguito dell’attività di indagine svolta dai poliziotti del Commissariato Mecenate ha confermato in toto le risultanze investigative per il reato di cui è imputato il 24enne. Il tentato omicidio è avvenuto la sera del 26 maggio scorso quando, in via Varsavia a Milano sul cavalcavia pedonale, due egiziani, dopo aver litigato per futili motivi di convivenza, son passati alle vie di fatto: poco prima di mezzanotte la vittima, un giovane di 21 anni, fu colpita più volte all’addome e al petto con un coltello.