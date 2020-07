Milano, bici in cauzione per una dose di droga

Ieri sera, all’interno del Parco Sempione, gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato un cittadino nigeriano 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso di un servizio antispaccio, hanno individuato il pusher seduto su una panchina del parco che, giunto un uomo in bicicletta, gli si è avvicinato per vendergli 2 grammi e mezzo di marijuana. Lo spacciatore, a bordo della bici dell’acquirente, si è poi diretto in una zona alberata del parco Sempione per prendere la dose di stupefacente e poi tornare dal cittadino georgiano di 32 anni per consegnargliela. Quest’ultimo, non avendo i 20 euro pattuiti con sé, si è allontanato a piedi per procurarsi il denaro lasciando al pusher la propria bicicletta come cauzione.

I poliziotti hanno fermato e controllato entrambi gli stranieri e hanno arrestato lo spacciatore.