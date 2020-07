Maltempo su Bergamo, allagata la zona dell’aeroporto

Non solo Milano, questa mattina anche Bergamo è stata vittima del maltempo, con allagamenti sia fuori dall’aeroporto di Orio al Serio, sia all’interno del terminal a causa di infiltrazioni e danni alla copertura. Le squadre di emergenza di Sacbo, la società che gestisce lo scalo sono a lavoro per consentire il regolare svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza e nel rispetto della puntualità. Tecnici e operai, fa sapere Sacbo, stanno provvedendo a ripristinare le parti danneggiate. L’aeroporto, così come le aree di parcheggio, restano accessibili, e le operazioni di volo e tutti i servizi ai passeggeri si svolgono regolarmente.

Tutta la provincia è stata soggetta a forte pioggia, vento e grandine, con alberi caduti in mezzo alla strada e tetti scoperchiati. In particolare nel capoluogo le strade del quartiere di Colognola si sono completamente allagate e buona parte dei sottopassi di Bergamo è inaccessibile.