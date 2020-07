Coronavirus, in Lombardia 82 nuovi casi Covid+ e 3 decessi. Nessun nuov caso nelle province di Lecco, Lodi e Sondrio

Sono 15.086 i tamponi effettuati in Regione Lombardia nelle ultime 24 ore. Registrati 82 nuovi casi positivi al virus, di questi, 30 a seguito di test sierologici. 113 sono invece le persone dimesse o guarite dal virus, rimano 17 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, stesso valore della giornata di ieri, mentre sono 139 i lombardi ricoverati nei reparti degli ospedali, 10 in meno rispetto a ieri. Sono 3 i decessi registrati in regione per Covid. Le province di Lecco, Lodi e Sondrio non hanno registrato nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore, al contrario Bergamo è maglia nera con 27 casi, seguita da Milano con 17, di cui 12 a Milano città e infine Varese con 15 casi.