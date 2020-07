Milano Centrale, 82enne travolta da un treno mentre attreversava i binari

Una donna di 82 anni, residente a Genova, è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate dopo esser stata investita nella Stazione di Milano Centrale dal treno in partenza per Lecce. Da una prima ricostruzione della Polizia Ferroviaria, l’anziana si è accorta di essere sulla banchina sbagliata, tra il binario 17 e 18, e ha deciso di attraversare i binari davanti alla motrice del treno in partenza per Lecce, con tanto di valige. Il macchinista non l’ha vista ed è partito investendola. Ad accorgersi dell’accaduto e a dare subito l’allarme un uomo sulla banchina corretta, che ha visto la testa della donna spuntare da dietro la motrice e poi scomparire alla partenza del treno.