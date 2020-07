Milano, 23enne accoltellato da branco sul bus 93

È un’aggressione che ha i contorni della spedizione punitiva quella che domenica sera a Milano ha ridotto in fin di vita un ragazzo salvadoregno di 23 anni. Erano quasi le 21 e 30 quando alla fermata di via Valvassori Peroni, zona Lambrate, una decina di sudamericani sono saliti sull’autobus 93 e hanno aggredito un 23enne originario del Salvador che era in compagnia di tre amici. In pochi istanti il giovane è stato circondato e ha ricevuto quattro coltellate che hanno causato profonde ferite al torace, collo e schiena. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Tempestivo l’intervento dei soccorsi arrivati in codice rosso e in supporto anche un auto medica, sul posto è intervenuta subito anche la Polizia assieme ai colleghi della Scientifica. Gli investigatori stanno cercando dei collegamenti tra la vittima e i suoi aggressori mentre gli agenti stanno visionando le registrazioni delle telecamere della zona, incluse quelle della stazione.