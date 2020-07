Censis: l’Università di Pavia al top

È stata pubblicata la classifica stilata dal Censis, giunta alla sua ventesima edizione, che ogni anno valuta le università, statali e non statali, divise in categorie omogenee per dimensioni.

Un’articolata analisi del sistema universitario italiano basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione e delle prospettive lavorative dopo il titolo.

Nella classifica complessiva dei grandi atenei italiani (quelli che contano da 20.000 a 40.000 iscritti) Pavia si conferma al top, piazzandosi al secondo posto e scalando due posizioni rispetto alla graduatoria dell’anno passato.

UNIPV è il miglior grande ateneo statale lombardo primeggiando in ambito regionale in internazionalizzazione, qualità delle strutture ed efficienza dei servizi.

Ottime conferme anche nell’ambito delle classifiche specifiche per aree didattiche (che prescindono dalle dimensioni degli atenei).

La facoltà di medicina e chirurgia è la seconda in Italia.

Per i corsi biennali Pavia è al top nazionale per le facoltà a indirizzo scientifico. Al secondo posto per il percorso letterario-umanistico e psicologico.

Nei primi dieci per i gruppi disciplinari di ingegneria industriale e dell’informazione e politico-sociale e comunicazione.

Per le lauree triennali l’Università di Pavia è nei primi dieci a livello nazionale nei seguenti gruppi disciplinari: ingegneria civile e architettura, scienze economiche, studi letterario umanistici, indirizzi politico sociali e di comunicazione, indirizzo psicologico, facoltà scientifiche e scienze motorie e sportive.

Le classifiche complete sono consultabili sul sito ufficiale del Censis https://www.censis.it