Ci sarà tutta Lonate Pozzolo (Varese) domani ad accogliere nella piazza principale del paese l’arrivo di Stefano Mazzucchelli: il varesotto residente a Londra, partito dalla metropoli inglese una settimana fa in bicicletta per rispettare una promessa fatta al padre mentre in piena pandemia lottava contro il coronavirus. Gli aveva scritto che quando sarebbe guarito si sarebbe fatto tutta la strada dall’Inghilterra all’Italia in bici. Purtroppo il genitore non ce l’ha fatta ed è morto il primo di aprile, ma il figlio ha deciso ugualmente di rispettare la sua promessa. “Il padre di Stefano, Carlo Mazzucchelli, è stato una delle 4 vittime che abbiamo avuto in paese per il coronavirus” ha spiegato il sindaco di Lonate, Nadia Rosa, anche lei presente domani pomeriggio all’arrivo di Stefano. “Questo viaggio – ha detto poi il sindaco – è un po’ un segnale di partenza di fiducia per tutti noi. Non sono stati mesi facili per noi amministratori, dal punto di vista organizzativo e da quello emotivo”.