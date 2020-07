Dopo il grande successo di Monza Visionaria Sottocasa 2020 Festival e la musica itinerante del Sonoro Bus nella città di Monza, il ritorno della musica live di Musicamorfosi continua con Suoni Mobili 2020 dal 10 luglio al 9 agosto per la sua 11° edizione.

Il Festival, firmato da Musicamorfosi e dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione creativa di Saul Beretta, e realizzato con il patrocinio e contributo di Fondazione Cariplo, torna in tutta sicurezza secondo le normative sanitarie e di prevenzione relative al Covid-19 con 37 concerti nelle tre province di Milano, Lecco e Monza e Brianza il Festival con artisti da 3 continenti per 37 giorni di Festival nelle province di Milano, Lecco e Monza e Brianza. In cartellone, tra gli altri, le star musicali italiane e internazionali Roy Paci, Carmine Ioanna (Cirque du Soleil), il pluripremiato gruppo Fanfara Station (vincitori assoluti del Premio Parodi 2019), il talento incatalogabile di Patrizia Laquidara e quello di Jabu Morales degli Ayom, i suoni della Murgia di Maria Moramarco, e ancora Camilla Barbarito, Giovanni Falzone, Arsene Duevi e molti altri.

Anche nel 2020, i concerti saranno organizzati principalmente per focus tematici a livello sia artistico che culturale. A partire dai due filoni Indirizzo Portoghese e il Focus Svizzera. Il primo presenterà una serie di concerti dedicati alla rotta Atlantica Brasile/CapoVerde/Portogallo con la nuova stella della musica Brasiliana: Jabù Morales voce solista di Ayòm (29 luglio, Castello Sforzesco di Milano), nella versione cameristica in trio (2 agosto, Cornate d’Adda) e Terra Brazil (8 agosto, Arcore), e del Portogallo, con i concerti Lucìa de Carvalho (9 agosto, Lecco). Il secondo, che torna come format di successo dopo il Focus Svizzera delle due scorse edizioni, con i musicisti elvetici Lucìa Cadotch (17 luglio a Veduggio con Colzano, 18 luglio a Usmate Velate), il 26 luglio con Amine & Hamza (26 luglio, Vimercate Festival) e Miss Sodadi duo originario di Capo Verde (2 agosto a Villasanta, 3 agosto a Sirtori) e Orgel Wind (duo Santilli Tibolla), al 4 agosto a Villa Greppi

Suoni Mobili 2020 inaugura il nuovo focus di World music ‘Made in Italy’, ovvero una selezione di musicisti italiani che mescolano tradizione e innovazione. Come il cantautorato di Patrizia Laquidara, musicista e attrice siciliana vincitrice del Premio alla Critica del Festival di Sanremo 2003 (sezione Giovani) e grande sperimentatrice delle tradizioni folk e della musica leggera italiana; e Maria Moramarco e il suo intenso lavoro di ricerca dei suoni della Murgia barese; e il Duo Bottasso, specializzato nella rilettura e reinvenzione della musica della loro terra di origine, l’Occitania.

Spazio anche al format Spiritual Music, che riprende la vocazione valorizzatrice artistico-culturale dell’Associazione anche a livello territoriale. Se Giovanni Falzone, Arsene Duevi, Joo Cho, Nadio Marenco porteranno nella storica cornice del Castello Sforzesco di Milano il concerto A Love Supreme (22 luglio), dedicato all’eponimo album spirituale di John Coltrane a Milano, il concerto Ridonami la calma di Sabina Macculi e Nadio Marenco celebreranno la musica presso il mausoleo della famiglia nobiliare Visconti di Modrone a Cassago Brianza (12 luglio), e la celebre tromba di Gabriele Cassone, che conta performance in venue internazionali come il Teatro alla Scala, sarà protagonista del concerto Musica stellare a Seregno (28 luglio).

Non ultimo, il focus Musica Mobile. Ideato e promosso da Musicamorfosi sin dal 2010, il formato mobile e itinerante ‘su ruote’ ha permesso all’Associazione di portare musica nelle strade di città come Monza, Milano e decine di comuni nelle province di Lecco e Monza e Brianza. Un formato che si è sposa in maniera particolare con la situazione restrittiva attuale per i palchi musicali in tutta Italia, ostacolati dalle attuali e necessarie misure istituzionali anti-Covid. Il musicista della scuderia Musicamorfosi Massimiliano Milesi sarà a bordo di una ‘biga’ a due ruote (una bicicletta dotata di amplificazione) con Biga-Up il 19 e il 31 luglio (a Casatenovo e Lissone) e il 1 e il 2 agosto (a Desio); il 12 luglio (a Cassago Brianza) Sabina Macculi e Nadio Marenco saranno al bordo del ‘Trattore musicale’ di Musicamorfosi, che ospiterà anche le performance di Maria Moramarco (8 agosto a Casatenovo Rogoredo) e il concerto Terra Brazil (8 agosto ad Arcore).

In questa edizione, Suoni Mobili riconferma anche la rete di enti coinvolti e rassegne musicali coinvolte nella sua programmazione. In primis con la sesta edizione di Etnho di Gioventù Musicale d’Italia, un viaggio in quattro tappe nella word music e nelle contaminazioni musicali che si svolgerà tutti i giovedì di luglio (ore 20.30) nel Cortile di Palazzo Reale a Milano. Poi i quattro concerti a corollario dell’Estate Sforzesca 2020, e ancora il Vimercate Festival e lo Stresa Festival 2020.

PROGRAMMA SINOTTICO

venerdì 10 luglio

SEREGNO

Roy Paci e Carmine Ioanna

due set: h 21.00 e 22.15

sabato 11 luglio

USMATE VELATE

Roy Paci e Carmine Ioanna

due set 21.00 e 22.15

domenica 12 luglio

CASSAGO BRIANZA

Ridonami la calma

Sabina Macculi e Nadio Marenco sul trattore musicale

h 20.30 – 22.00

martedì 14 luglio

OSNAGO

Sara Jane Ceccarelli

h 21.30

piazza della Pace

in caso di pioggia:

Spazio Fabrizio de Andre, via Matteotti

Due set: h 21.00 e 22.15

mercoledì 15 luglio

LESMO

Boz Trio

in Bat Mobile

h 19.30 – 22.00

venerdì 17 luglio

VEDUGGIO CON COLZANO

Lucia Cadotch (Svizzera)

h 21.30

sabato 18 luglio

USMATE VELATE

Lucia Cadotch (Svizzera)

h 21.00 e 22.15

dom 19 luglio

CASATENOVO

Biga Up + Massimiliano Milesi

h 17.39 – 18.30

lunedì 20 luglio

MILANO, Castello Sforzesco

Fanfara Station (Tunisia/USA/Italia)

h 21

martedì 21 luglio

MILANO, Castello Sforzesco

Figlie dell’epoca + Camilla Barbarito

Inserito a corollario della rassegna Estate Sforzesca 2020

h 21

mercoledì 22 luglio

MILANO, Castello Sforzesco

A Love Supreme

h 21

giovedì 23 luglio

DESIO

Mariachi La Plaza

venerdì 24 luglio

LISSONE

Mariachi La Plaza

sabato 25 luglio

STRESA

Suoni Mobili a Stresa

evento di Stresa Festival 2020

in caso di pioggia: rinvio a domenica 26 luglio

domenica 26 luglio

VIMERCATE

Amine & Hamza (Tunisia/CH/India)

Inserito a corollario del Vimercate Festival 2020

h 21.30

domenica 26 luglio

CORREZZANA

Mariachi La Plaza

h 21.30

domenica 26 luglio

BRIOSCO

Sì viaggiare

in Bat Mobile

h 19.30-22.00

lunedì 27 luglio

VERANO BRIANZA

Sì viaggiare + Giulia Marenco

21.30

martedì 28 luglio

SEREGNO

Musica Stellare

[SPIRITUAL MUSIC]

h 21.30

mercoledì 29 luglio

MILANO, Castello Sforzesco

Ayòm (Brasile/Portogallo/Italia/ Angola)

h 21.00

giovedì 30 luglio

BESANA BRIANZA

Isla Bonita (da Cuba a Cabo Verde)

H. 21.00

venerdì 31 luglio

BULCIAGO

Maria Mazzotta

h 21.30

venerdì 31 luglio

LISSONE

Biga Up + Milesi

dal mattino alla sera

sabato 01 agosto

DESIO

Biga Up + Milesi

dal mattino alla sera

domenica 02 agosto

VILLASANTA

Miss Sodadi (Capo Verde / CH)

domenica 02 agosto

CORNATE D’ADDA

Jabù Morales trio (Brasile/Portogallo)

h 21.30

domenica 02 agosto

DESIO

Biga Up + Milesi

dal mattino alla sera

lunedì 03 agosto

SIRTORI

Miss Sodadi (Capo Verde/CH)

h. 21.30

lunedì 03 agosto

DESIO

Sentimento Popolare in Bat Mobile

h 19.30-22.00

martedì 04 agosto

VILLA GREPPI

Così vicini, così lontani

Neighbors / Biserta e altre storie / Duo Bottasso / Orgel Wind (Duo Sanitlli e Tibolla)

dalle 19.00

mercoledì 05 agosto

DESIO

Duo Bottasso in Bat Mobile

dalle 19.30 alle 22.00

giovedì 06 agosto

SIRTORI

Patrizia Laquidara

h 21.30

venerdì 07 agosto

CESANO MADERNO

Marco Mezquida al Pianoforte mobile

h 19.30 – 22.00

sabato 08 agosto

CASATENOVO ROGOREDO

Maria Moramarco – I suoni dalla Murgia sulla Bat Mobile

h 19.30

sabato 08 agosto

ARCORE

Terra Brazil (Brasile/Portogallo) sul Trattore musicale

h 19.00-22.00