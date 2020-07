Meteo, fine settimana perturbato

Al Nord nuvolosità variabile. Nel pomeriggio probabili temporali sparsi nel sud e sull’est della Lombardia, sul Trentino, sul Piemonte centro-meridionale e al Nord-Est, in graduale estensione verso l’Emilia Romagna; rovesci isolati sulla Liguria centrale. La sera rovesci sull’Emilia Romagna, tendenza a miglioramento altrove, a partire dal Nord-Ovest e dalle Alpi. Le temperature caleranno al Nord, mentre al Centro-Sud farà ancora molto caldo, con valori massimi localmente intorno ai 35 gradi. Inizialmente deboli, i venti rinforzeranno dal pomeriggio: a carattere di Foehn nelle valli alpine e di Bora sull’Adriatico settentrionale. Domenica mattina nuvolosità irregolare su Piemonte occidentale, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Temperature minime in calo al Nord. I valori massimi saranno in rialzo in Liguria, in diminuzione sul resto del Nord e sulle regioni centrali adriatiche; in calo lieve anche in Umbria, nelle zone interne della Toscana e sul nord della Puglia. Venti moderati orientali in val padana, moderati settentrionali sulle regioni peninsulari, con rinforzi sul medio e basso mare Adriatico. La prossima settimana si aprirà con tempo nel complesso stabile e soleggiato. Faranno eccezione alcune velature in transito e addensamenti più compatti a ridosso dei monti.