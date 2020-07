Pd, è morta Arianna Cavicchioli

Lutto nella comunità del Pd milanese e lombardo. E’ scomparsa Arianna Cavicchioli. Aveva 61 anni. Assistente sociale, era impegnata in politica con il Pd: sindaco della città di Rho per due mandati, dal 1992 al 2002, consigliere provinciale, è stata coordinatrice della segreteria della Federazione Metropolitana Milanese del Partito Democratico e consigliere regionale. Era membro della segreteria regionale del Partito Democratico.

La segretaria del Pd metropolitano, Silvia Roggiani, la ricorda come “una donna forte, combattiva, con una grandissima passione per la politica e un amore per il partito e la militanza che ha portato avanti fino all’ultimo anche nella segreteria regionale. Una donna che ha lasciato il segno, come sindaca di Rho, come consigliera regionale e nelle tante battaglie che ha fatto. Non ti dimenticheremo Arianna e ci mancherai davvero molto”. La ricorda con commozione il segretario lombardo, Vinicio Peluffo: “Sei venuta a mancare all’amore della tua famiglia, di tua figlia Amelia, di Michele, di tua mamma, di tua sorella Patrizia. Alle persone che ti hanno voluto bene, incontrandoti nel tuo straordinario percorso umano, politico e civile. Ai cittadini della tua amata Rho per cui sei sempre rimasta “Sindaco”. Alla comunità politica a cui hai appartenuto fin da giovanissima, in tutte le sue evoluzioni, divisioni, ricomposizioni e approdi. A tutti quanti noi -e siamo tanti- a cui hai sempre avuto la capacità di dare ascolto, sostegno, stimolo e conforto. Perdonami se non riesco a fermare le lacrime, se non riesco a riprendere fiato, avrei bisogno ancora una volta della tua voce che mi dice “affrontiamo una cosa alla volta”. Addio Arianna, amica, compagna di una vita di passione politica condivisa, “sorella maggiore””.