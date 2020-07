L’incidente è avenuto verso le 15 nella zona del Lido di Colico, in provincia di Lecco, nell’alto lago di Como. L’elicottero avrebbe avuto dei problemi in fase di atterraggio e, a pochi metri da terra, il mezzo i è ribaltato su un fianco. I tre occupanti sono riuciti ad uscire da soli dall’elicottero, per loro solo qualche contusione ed escoriazione. Al momento sono in corso indagini e accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e capire le cause dell’accaduto.