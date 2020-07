Milano, previsti 6 milioni di turisti in meno nel 2020

Saranno almeno 6 i milioni di turisti in meno nel 2020 a Milano secondo un primo bilancio post emergenza Covid-19 tracciato in commissione consigliare riunita in video conferenza. Per l’assessore comunale al Turismo Roberta Guainieri “dobbiamo affrontare il periodo estivo con una promozione turistica della città a livello territoriale, con un turismo di prossimità, rivolto alle persone che abitano in Lombardia e in Italia”. Sono due le campagne di comunicazione avviate per il rilancio del turismo a Milano nei prossimi mesi. La prima si chiama “Quest’estate voglio andare vicino” ed è condivisa con le città di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona. La seconda, che partirà dal 15 luglio, sarà focalizzata sui singoli quartieri di Milano con l’obiettivo di farli conoscere meglio. A settembre e ottobre inoltre ci saranno due grandi eventi sportivi quali il Gran Premio di Monza e l’arrivo del Giro d’Italia, per questi eventi “vedremo su quali regole si potrà regolare il flusso di turisti e la loro permanenza in Piazza Duomo” ha spiegato l’assessore Guaineri.