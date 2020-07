La Polizia di Stato a Milano ha arrestato, ieri, una 30enne e un 24enne filippini per detenzione e spaccio di stupefacenti. I due spacciavano utilizzando come ‘base’ una camera di un B&B di via Monteverdi.

Le indagini del Commissariato Porta Genova hanno condotto i poliziotti nel B&B dove, da diverso tempo, era stato notato un sospetto viavai di persone, dirette in particolare nella stanza dove alloggiava la coppia di cittadini filippini da diversi mesi.

Gli agenti della Squadra Investigativa, dopo un accurato servizio di osservazione, sono entrati all’interno del B&B. Al momento del controllo di polizia l’addetto alla reception, cittadino filippino 33enne, ha da subito mostrato segni di nervosismo.

I poliziotti sono infine riusciti ad accedere nella stanza dove alloggiava la coppia: all’interno di un mobile sono stati rinvenuti barattoli in vetro contenenti shaboo per un totale di 3 grammi. Materiale utile al confezionamento della droga e cannucce in plastica utili al versamento dello stupefacente sono stati poi rinvenuti all’interno di una valigia di proprietà della coppia, insieme alla somma di 700 euro in banconote di diverso taglio che la donna conservava nel proprio portafogli.

La 30enne e il 24enne sono stati così arrestati per spaccio di droga, e l’addetto alla receptionist denunciato a piede libero per il reato di favoreggiamento personale.

I controlli che gli agenti di Porta Genova hanno successivamente eseguito presso la struttura ricettiva, hanno portato anche denunciare in stato di libertà anche un cittadino cinese di 37 anni, ospite del B&B, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti hanno infine denunciato a piede libero il proprietario della struttura ricettiva, cittadino cinese di 33 anni, per aver omesso la prevista segnalazione alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza di due turisti tedeschi ospiti del B&B.