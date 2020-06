Priorità alla scuola, manifestazioni in 60 piazze di città italiane

Oggi giovedì 25 giugno, alle 18, si svolgerà la manifestazione nazionale organizzata dal comitato “Priorità alla Scuola”, in 60 piazze di città italiane, per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza di tutte le scuole, dai nidi alle università, a tempo pieno. A Milano, appuntamento in piazza della Scala.

Le richieste del Comitato “Priorità alla Scuola” avanzate al Governo:

– risorse straordinarie;

– personale docente e Ata adeguato alle esigenze della scuola;

– assunzione dei docenti precari dalle graduatorie provinciali;

– maggiore numero di spazi per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

– investimenti strutturali per l’edilizia scolastica:

– prevenzione sanitaria nelle scuole

Inoltre, il Comitato respinge tutti i tentativi di smantellamento della Scuola Pubblica, che provocherebbe una grave regressione culturale e sociale del Paese. Perciò rifiuta ogni ipotesi di:

– riduzione del tempo scuola

– esternalizzazione di servizi educativi per completare il tempo scuola che causerebbe un aumento del lavoro precario;

– riduzione delle ore didattiche da 60 a 40 minuti;

– Didattica A Distanza come parte strutturale dell’orario scolastico.