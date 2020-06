Spaccio a Lambrate, la polizia identifica 37 persone tra cui un latitante egiziano

Lo scorso venerdì 19 giugno in zona Lambrate è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dal Commissariato di P.S. “Lambrate”. In Piazza Bottini ed in Piazza Gobetti i residenti avevano segnalato assembramenti di persone e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo il Commissariato, oltre ad intensificare la vigilanza con le Volante di zona, è intervenuto con un servizio di controllo specifico. Durante il servizio di venerdì sono state identificate 37 persone di cui 17 con precedenti penali (9 extracomunitari, di cui 5 con precedenti). Sono state anche indagate in stato di libertà due persone: una per resistenza a pubblico ufficiale e l’altra per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Inoltre, due cittadini stranieri sono stati accompagnati per accertamenti e uno di loro è risultato essere un latitante egiziano del 1998, colpito da un mandato di cattura europeo per aver scaraventato giù da un balcone, dal secondo piano di uno stabile, un connazionale durante una lite per futili motivi. Gli agenti del Nucleo specializzato della Polizia Locale per la tutela degli animali hanno elevato 6 sanzioni amministrative nei confronti dei possessori dei cani, per mancata iscrizione all’anagrafe canina. Nelle ultime tre settimane in zona Lambrate sono stati effettuati 6 servizi pianificati di controllo del territorio che hanno portato all’arresto di 2 persone per spaccio di stupefacenti e la denuncia in stato di libertà di altre 6 persone per il medesimo reato. Sono state inoltre identificate 107 persone ed accompagnate per identificazione 11 persone.