Le spoglie di Enzo Baldoni tumulate nel Cimitero Monumentale di Milano

Sono state tumulate stamani, presso il Cimitero Monumentale, le spoglie di Enzo Baldoni, giornalista free lance, docente di comunicazione e volontario rapito e poi ucciso in Iraq nel 2004 a cui Milano ha dedicato l’auditorium di via Quarenghi. Alla cerimonia ha preso parte, in rappresentanza del Comune, il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè che ha ricordato Baldoni come “un uomo di pace che credeva fortemente nel giornalismo libero e di inchiesta come strumento fondamentale per promuovere libertà e democrazia. Per i milanesi oggi Baldoni è una stella luminosa che infonde coraggio e determinazione nel poter cambiare le cose, come lui fece in prima persona raccontando la guerra e denunciando le tragedie che da essa derivano. Milano oggi fa un altro passo per onorare un uomo che ha dato così tanto a tutti noi”.

