La polizia indaga su due rapine con strappo avvenute in strada nella giornata di ieri. In entrambi i casi le vittime sono state derubate di orologi di valore. Verso le 20, in via Bazzini, a poca distanza dalla fermata metropolitana di Piola, un italiano 52enne è stato avvicinato da due malviventi, in scooter e con il volto coperto dal casco, che gli hanno strappato dal polso un Rolex del valore di 25mila euro. Un secondo furto con strappo è avvenuto, due ore più tardi, in via Felice Casati dove un 59enne è stato derubato del suo Audemars Piguet del valore di circa 40mila euro da un ragazzo nordafricano.