Gori, mai ricevuto pressioni per la zona rossa

“Non ho mai ricevuto pressioni da imprenditori della Val Seriana. Ho raccolto comprensibili preoccupazioni, nessuna pressione per evitare l’istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Non solo quindi non mi attivai in tal senso ma, come provano tutte le mie dichiarazioni, ero favorevole alla zona rossa e chiesi che si prendesse rapidamente una decisione”: così il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori in consiglio comuale ieri. Il sindaco ha riferito anche di un “disimpegno” del Presidente della Regione Fontana, che “parlando con i sindaci dei capoluoghi sostenne di non avere il potere di istituire la zona rossa in Val Seriana, posizione che sembrerebbe smentita dalle zone rosse create da Emilia, Lazio, Campania e Calabria. Questo so, questo vi riferisco e questo, qualora mi dovessero interpellare, riferirò alle Procura”