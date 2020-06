Sala, a Milano si perderanno tanti posti di lavoro

Secondo il sindaco di Milano Beppe Sala, “il lavoro mancherà anche a Milano”a causa delle conseguenze economiche dovute al lockdown. “La città è entrata nella pandemia con una disoccupazione del 6% e ne uscirà intorno al 10% probabilmente – ha detto oggi Sala intervistato a Rai Radio 1 nel corso della trasmissione Centocittà – e tanti posti di lavoro verranno persi per cui come si fa? Il pubblico deve pensare a investire in modo serio seguendo i trend dell’ambiente, del digitale, delle scienze della vita, ma deve anche sostenere il bisogno immediato”. “Questa è la realtà, quando c’è da riflettere sul Paese chi sta sul territorio sparisce, è incredibile” così il sindaco Sala ha parlato dell’assenza agli Stati generali indetti dal governo dei politici che stanno sul territorio, come sindaci o presidenti di Regione.