Lombardia, prorogata al 31 ottobre scadenza del bollo auto

Il provvedimento approvato chiede alla Giunta regionale e al Presidente Attilio Fontana di farsi portavoce nei confronti del Governo e della Conferenza Stato Regioni al fine di garantire l’accesso alla Sezione Speciale per l’Autotrasporto del Fondo di Garanzia Nazionale, attraverso l’ampliamento dei parametri del merito creditizio per le imprese del settore, così da garantire alle stesse imprese un flusso di liquidità idoneo a sopperire alla mancanza di entrate conseguenti alla sospensione del lavoro; la Risoluzione chiede quindi di prevedere la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le imprese in difficoltà e sollecita uno sgravio per il periodo considerato “emergenziale” per quelle imprese che riescono a mantenere il livello occupazionale e sono in regola con il pagamento dei contributi. Unanime via libera anche a un emendamento presentato dal Pd e successivamente modificato e integrato dall’Assessore al Bilancio Davide Caparini, con cui si invita la Giunta regionale a prevedere nel limite delle disponibilità di Bilancio l’ampliamento dell’agevolazione Irap ai Comuni sopra i 15mila abitanti, a prorogare la scadenza del bollo auto al 31 ottobre 2020 e a definire in sede di tavolo tecnico le linee guida per la sicurezza del comparto della logistica e-commerce.