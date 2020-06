L’Inps: entro il 12 giugno pagheremo tutta la cassa integrazione

”Entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 mila domande di cassa integrazione giacenti”. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, lo sottolinea in un’intervista a ‘La Repubblica’. ”Stiamo notando un fortissimo calo delle richieste di Cig, stimiamo un meno 50% -continua Tridico – un dato che mi dice che il Paese è ripartito. Finalmente”. Potrebbe essere dunque la settimana decisiva per liquidare le somme attese da centinaia di migliaia di lavoratori. Dal 18 giugno dovrebbe inoltre entrare in vigore una nuova procedura rapida per l’evasione delle nuove domande.