Un mare di rispetto, installazione in piazza della scala per la Giornata mondiale degli oceani

Oggi, lunedì 8 giugno, è la Giornata Mondiale degli Oceani e Milano, nonostante si trovi a centinaia di km dal mare, risponde all’appello. Fino al 20 giugno sarà infatti esposta in Piazza della Scala, nell’ambito del progetto Weplanet, l’installazione ecosostenibile da titolo Un Mare di Rispetto dell’artista Fred Salsa, realizzata grazie al supporto di One Ocean Foundation, tra i prestigiosi mecenati dell’attesa iniziativa che porterà Cento Globi d’artista per un futuro sostenibile nelle piazze di Milano e di Italia. Obiettivo della manifestazione è incrementare la consapevolezza sulla necessità di tutelare e rispettare il mare, sempre più soffocato da plastica, inquinamento e cambiamenti climatici. Perché la salute del mare riguarda anche la nostra salute. L’inaugurazione dell’installazione è prevista per oggi 8 giugno alle 12 in piazza della Scala.