Presidio delle lavoratrici delle mense e pulizie scolastiche

“È a dir poco drammatica la situazione che stanno vivendo le addette mense e pulizie degli appalti delle scuole di ogni ordine e grado, ormai a casa dal lavoro dal 24 febbraio a seguito dei DPCM nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid. Migliaia di loro non hanno ancora ricevuto il Fis e di conseguenza sono da più di 3 mesi senza nessun reddito, a causa dell’irresponsabilità di numerose aziende del settore, anche multinazionali, che hanno deciso di non anticipare l’ammortizzatore e dei gravi ritardi nella liquidazione dell’indennità da parte dell’Inps”. Lo scrivono i sindacati che hanno organizzato per questa mattina un presidio in piazza Città di Lombardia, dalle 10 alle 12.

“A questa gravissima condizione si va ad aggiungere l’esaurimento delle settimane di copertura dell’ammortizzatore sociale causale Covid-19 e la sospensione estiva durante la quale queste lavoratrici non percepiscono nessun tipo di sostegno al reddito. Inoltre, c’è enorme preoccupazione anche guardando al futuro a causa delle incertezze sui tempi e le modalità della ripresa delle scuole a settembre”. Per denunciare questa situazione e sollecitare risposte e soluzioni concrete Filcams e UilTucs di Milano hanno organizzato un presidio: oggi, lunedì 8 giugno dalle 10 alle 12 in piazza Città di Lombardia. L’iniziativa si terrà nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale.