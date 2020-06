Violenta grandinata in Valle Seriana

La Val Seriana è stata colpita ieri nel tardo pomeriggio da una violenta grandinata. Il maltempo non ha risparmiato i comuni di Alzano e Nembro, già piegati nei mesi scorsi dal coronavirus. A Nembro la grandine e gli allagamenti hanno bloccato le auto in strada, così come nel resto della zona. La grandine era così fitta da sembrare neve. Sono state decine le uscite dei vigili del fuoco in tutta la Val Seriana per i danni causati dal maltempo. Alcune arterie, come la provinciale 36 Nembro-Selvino, sono state chiuse. A Nembro i centimetri di grandine sono stati 30. Tra Peia e Gandino si è registrato uno smottamento stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi pericolanti anche a Piazza Brembana e nella Bassa, a Treviglio e Verdello. A Bergamo si sono registrati allagamenti nelle centrali via XX Settembre e via San Bernardino.

La grandinata ha colpito anche la Brianza, con allagamenti in molte città.