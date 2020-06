Via libera ai movimenti tra Regioni, senza restrizioni. Da oggi, ha detto il Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia “c’è libertà di circolazione senza condizioni ma poi è giusto che ogni presidente di regione rafforzi i propri sistemi di controllo e di prevenzione sanitaria. Il presidente della Sardegna Solinas non ha più posto una condizione pregiudiziale, sta lavorando con tutti gli altri su meccanismi che consentano di rafforzare la prevenzione territoriale” così il Ministro Boccia a La vita in diretta su Rai1.