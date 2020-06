Mattarella a Codogno : “La celebrazione del 2 giugno ha luogo qui e idealmente negli altri luoghi di dolore”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina è stato accolto dagli applausi al suo arrivo a Codogno (Lo). Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco Francesco Passerini e dal prefetto di Lodi Marcello Cardona. “La celebrazione del 2 giugno ha luogo quest’anno qui, a Codogno e, idealmente, nei tanti altri luoghi in cui il dolore ha colpito il nostro popolo e dove conto di recarmi in altre prossime occasioni. In questi luoghi si ritrova oggi la Repubblica”, ha detto Mattarella. Il Presidente ha poi aggiunto: “da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione, ricordando nuovamente i tanti nostri concittadini morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà ai loro familiari e alle loro comunità”.