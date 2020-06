Seguono due sospetti e trovano una serra di marijuana

Un sottoscala utilizzato come serra con 11 piante marijuana e in casa materiale per il confezionamento e lo spaccio: la Polizia è intervenuta in uno stabile di via Jorini, zona Quarto Oggiaro. Il proprietario, un 33 enne, è stato indagato per detenzione delle piante di marijuana, mentre un 27enne che era con lui per ricettazione. Gli agenti, dopo aver notato i due vicino ad uno scooter, li ha seguiti all’interno nel palazzo. Una volta all’interno la polizia è stata attratta da un forte odore di marijuana provenire da un sottoscala chiuso.

Lì gli agenti hanno trovato una serra con 11 piante e il relativo impianto di ventilazione. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 84 grammi di marijuana, sette lampade, due filtri in metallo, due motori di areazione, un trasformatore e altro materiale. Il proprietario di casa, 33 enne è stato indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre il 27enne per ricettazione: lo scooter che era in suo possesso è risultato rubato nel mese di marzo.