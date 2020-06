Un ragazzino è stato investito in zona Vigentino a Milano ed è stato portato al pronto soccorso di Niguarda per un trauma cranico.

Un ragazzino di 12 anni, in bici, è stato investito da un’auto in via Carlo Bianconi, in zona Vigentino. E’ accaduto intorno alle 11.10. Secondo quanto riferisce il 118, la vittima sarebbe finita sul prabrezza dell’auto che si è rotto. E’ stato trasportato in codice giallo a Niguarda con un trauma cranico.