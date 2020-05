Covid-19, in Lombardia registrati 34 decessi. 148 i nuovi casi Covid+

Arriva il nuovo bollettino della Regione Lombardia sui dati dell’emergenza Covid-19. Sono 34 i decessi registrati nelle ultime 24h che portano così il totale dei cittadini lombardi morti per Coronavirus a 15.874. Scendono i ricoveri negli ospedali, rispetto a ieri solo una dimissione nelle Terapie Intensive e -296 nei reparti. Sono 148 in casi di nuovi cittadini positivi che portano il totale a 87.258. Sono 5.641 i tamponi effettuati nelle ultime 24h in Lombardia per un totale di oltre 675mila. Si registrano ulteriori 513 guariti per un totale di 46.169.

Ecco i dati per provincia:

Di seguito i dati del contagio da coronavirus del 25 maggio.

– i tamponi effettuati: 5.641

totale complessivo: 675.882

– attualmente positivi: 25.215 (-399)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 87.258 (+148)

– i nuovi casi positivi: (2,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 513

totale complessivo: 46.169

– in terapia intensiva: -1

totale complessivo: 196

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.721

totale complessivo: -296

– i decessi: 34

totale complessivo: 15.874

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.726 (+46) di cui 9.624 (+27) a Milano citta’

BG: 12.954 (+48)

BS: 14.479 (+3)

CO: 3.760 (+3)

CR: 6.396 (+5)

LC: 2.724 (+4)

LO: 3.406 (3)

MN: 3320 (=)

MB: 5.460 (+21)

PV: 5.206 (+4)

SO: 1.426 (+10)

VA: 3.511 (+5)

e 1.890 in corso di verifica.