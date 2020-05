Coronavirus, Majorino: #salviamolalombardia, mobilitazione senza padroni

“L’indignazione leghista di ieri mi convince ancora di più della nostra mobilitazione militante, dal basso, senza padroni, di queste ore. È proprio in quella indignazione la chiave di tutto. Perché i leghisti non vogliono che il Paese parli con chiarezza delle loro responsabilità. E invece è bene farlo per cambiare la rotta subito. Perché è in gioco la salute dei lombardi”. Così l’europarlamentare Pd ed ex assessore a Milano, Pierfrancesco Majorino, invitando domani a partecipare alla campagna social #Salviamolalombardia di Sentinelli di Milano, Arci Milano, Milano 2030, Casa Comune, Medicina Democratica. I promotori chiedono, domani dalle 15, di pubblicare “una foto con la mascherina e il fiocco nero. E un cartello per dire cosa pensate della sanità lombarda. E poi postatela ovunque. Sulle vostre bacheche, mandatela alle pagine degli organizzatori. Fatevi, facciamoci sentire. Vedere. E ovviamente anche da fuori regione ogni foto la vivremo come un segno di solidarietà verso la nostra battaglia. La Lombardia non è cosa loro. La Lombardia ha bisogno, 15.729 morti dopo in tre mesi, di persone capaci. Mai come ora”.