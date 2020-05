Coronavirus, Gallera: “abbiamo finito lo screening nelle Rsa, i dati risentono anche di questo”

297 nuovi casi in Lombardia e altri 57 decessi, ma il trend è in calo come conferma la percentuale dei positivi sul numero di tamponi (1.5%). Riduzione ulteriore di terapie intensive (-19) e di ricoveri in generale (-91).

Scende ancora ulteriormente il grafico che ritrae la percentuale dei casi positivi sui tamponi effettuati, secondo i dati giornalieri riportati da Regione Lombardia.

“Siamo contenti”, commenta l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ospite della consueta video conferenza dal palazzo della Regione. “I grandi sforzi compiuti dai nostri concittadini, i richiami al rispetto delle regole, le misure rigide, tutto ciò sta sortendo gli aspetti giusti e desiderati”, ha continuato l’assessore, che poi è andato nello specifico dei numeri: “oggi sono stati fatti 19.028 tamponi, un numero molto alto” a fronte dei positivi che continuano a ridursi. “Stiamo facendo screening, abbiamo concluso lo screening di tutti gli ospiti delle RSA: 57mila tamponi fatti (perchè alcuni hanno fatto 2 tamponi per un controllo più accurato)”, ha spiegato Gallera, che continuando ha aggiunto “abbiamo fatto i tamponi a tutti e il 30% dei positivi è nelle RSA, tutti disposti in aree separate e curati in maniera accurata”. Quindi i dati risentono anche di questa coda di controlli, secondo l’assessore che ha voluto concludere: “la nostra regione sta affrontando una nuova fase”.

Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi: oggi si attesta al 1,5%.

Di seguito i dati di oggi venerdi’ 22 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di ieri.

– i tamponi effettuati: 19.028 totale complessivo: 641.593

– attualmente positivi: 25.933 (-782) * totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia ad oggi: 86.384

– i nuovi casi positivi: 293 (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri, il piu’ basso in assoluto)

– i guariti/dimessi: +1.018 totale complessivo: 44.667

– in terapia intensiva: -19 totale complessivo: 207

– i ricoverati non in terapia intensiva: -91 totale complessivo: 4.028

– i decessi: 57 totale complessivo: 15.784

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano citta’

BG: 12.732 (+51)

BS: 14.345 (+19)

CO: 3.713 (+35)

CR: 6.374 (+9)

LC: 2.706 (+6)

LO: 3.392 (+5)

MN: 3.310 (+2)

MB: 5.409 (+13)

PV: 5.151 (+46)

SO: 1.407 (+3)

VA: 3.446 (+23)

e 1.871 in corso di verifica.