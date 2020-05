Fase 2, riapre il parco di Monza

Oggi, martedì 19 maggio, riapre il parco di Monza. Il sindaco Dario Allevi ha firmato un’ordinanza che prevede la riapertura del parco, giardini e spazi pubblici e disciplina i mercati cittadini. Si potrà entrare al parco da tutti i vardhi a pedoni e biciclette mentre viale Cavriga resterà ancora chiuso alle auto. Per poter accedere a Parco e Giardini Reali è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, con il divieto di assembramento, attività ludico ricreative e di pic-nic. Trentotto in totale le aree verdi comunali che apriranno oggi. Resta vietato ovunque l’accesso alle aree gioco. Via libera ai mercati, i cui ingressi saranno delimitati fa transenne. Disco orario e lavaggio strade saranno reintrodotti dal 25 maggio prossimo, mentre per musei, biblioteche e uffici pubblici è prevista una graduale riapertura dal 20 al 27 maggio.