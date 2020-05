Controlli nelle zone della movida milanese

E’ tornato anche l‘aperitivo da prendere seduti ai tavolini: ieri la Guardia di Finanza ha fatto dei controlli nella zona della movida milanese, all’Arco della Pace e sui Navigli. All’ora dell’happy hour erano quasi tutti pieni i tavolini dei locali più grandi. I camerieri fanno accomodare i clienti solo dopo aver misurato la temperatura con un termoscanner. Per tutti i gestori è stato inevitabile ridurre se non dimezzare i coperti per tenere distanziati i tavoli. Alcune persone invece si sono accomodate a coppie, con i bicchieri in mano, sulle balaustre dei Navigli, di fronte a locali che fanno ancora solo servizio d’asporto.