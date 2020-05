Coronavirus, in Lombardia +24 decessi: è il dato più basso dal 29 febbraio

I dati sanitari di oggi rilasciati da Palazzo Lombardia nella consueta video conferenza su Facebook confermano il trend degli ultimi giorni e ci fanno guardare a questa “nuova normalità” con una certa fiducia. “Abbiamo il dato importante dei guariti (+873), abbiamo il dato assolutamente da monitorare delle terapie intensive (-3) e dei ricoveri (+2), e abbiamo il dato triste dei decessi (+24), che sarà uno degli ultimi numeri che scenderà”, ha commentato il vicepresidente alla Regione, Fabrizio Sala, ospite della conferenza. “Siamo una delle poche aree al mondo investite così da questo tsunami, da questa bomba atomica, bisogna avere delle considerazioni particolari nella nostra regione”, ha continuato Sala esprimendosi in merito all’ordinanza regionale, più restrittiva rispetto al dpcm nazionale per la seconda fase della riapertura in atto da oggi.

Cosa cambia in Lombardia, rispetto al resto d’Italia:

la mascherina obbligatoria per tutti (oltre che al distanziamento “solidale”);

obbligo di rilevazione della temperatura sui luoghi di lavoro e nei ristoranti (“manovra impopolare”, l’ha definita Sala, ma suggerita dal team dei tecnici sanitari)

chiusura delle palestre e piscine fino al 31 maggio.

I dati per provincia:

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078) ieri: 576.359 (+11.809) l’altro ieri: 564.550 (+14.145)

– i casi positivi sono: 85.019 (+175) ieri: 84.844 (+326) l’altro ieri: 84.518 (+399)

– i guariti: 35.915 (+873) ieri: 35.042 (+823) l’altro ieri: 34.219 (+402)

– in terapia intensiva: 252 (-3) ieri: 255 (-13) l’altro ieri: 268 (-8)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.482 (+2) ieri: 4.480 (-41) l’altro ieri: 4.521 (-184)

– i decessi: 15.543 (+24) ieri: 15.519 (+69) l’altro ieri: 15.450 (+39)

– attualmente positivi: 33.561

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.222 (+71) di cui 9.395 (+24) a Milano citta’

ieri: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’

l’altro ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

BG: 12.463 (+20)

ieri: 12.443 (+46)

l’altro ieri: 12.397 (+26)

BS: 14.158 (+11)

ieri: 14.147 (+56)

l’altro ieri: 14.091 (+83)

CO: 3.633 (+4)

ieri: 3.629 (+4)

l’altro ieri: 3.625 (+13)

CR: 6.323 (=)

ieri: 6.323 (+10)

l’altro ieri: 6.313 (+10)

LC: 2.648 (+3)

ieri: 2.645 (+11)

l’altro ieri: 2.634 (+18)

LO: 3.353 (+2)

ieri: 3.351 (+10)

l’altro ieri: 3.341 (+16)

MN: 3.291 (=)

ieri: 3.291 (+9)

l’altro ieri: 3.282 (+1)

MB: 5.296 (+9)

ieri: 5.287 (+22)

l’altro ieri: 5.265 (+46)

PV: 5.022 (+43)

ieri: 4.979 (+35)

l’altro ieri: 4.944 (+25)

SO: 1.369 (+2)

ieri: 1.367 (+4)

l’altro ieri: 1.363 (+4)

VA: 3.392 (+13)

ieri: 3.379 (+3)

l’altro ieri: 3.376 (+41)

e 1.849 in corso di verifica.